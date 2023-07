Big 12 Announces Media Preseason Football Team

Irving, Texas – The Big 12 Conference has announced its 2023 Preseason All-Big 12 Football Team and individual awards, chosen by media representatives who cover the league.

2023 Preseason All-Big 12 Football Team

Offensive Player of the Year: Jalon Daniels, Kansas, QB, 6-0, 215, Jr., Lawndale, Calif.

Defensive Player of the Year: Jaylan Ford, Texas, LB, 6-3, 236, Sr., Frisco, Texas

Newcomer of the Year: Treshaun Ward, Kansas State, RB, 5-10, 194, Sr., Plant City, Fla.

Offense

Pos Name School Ht Wt Class Hometown

QB Jalon Daniels 2 Kansas 6-0 215 Jr. Lawndale, Calif.

RB Richard Reese 3 Baylor 5-9 175 So. Bellville, Texas

RB Devin Neal 3 Kansas 5-11 210 Jr. Lawrence, Kan.

FB Ben Sinnott 1! Kansas State 6-4 245 Jr. Waterloo, Iowa

WR Brennan Presley 3 Oklahoma State 5-8 175 Sr. Tulsa, Okla.

WR Xavier Worthy 2!^ Texas 6-1 164 Jr. Fresno, Calif.

WR Jerand Bradley 3 Texas Tech 6-5 215 So. Frisco, Texas

TE Ja’Tavion Sanders 1 Texas 6-4 241 Jr. Denton, Texas

OL Kingsley Suamataia BYU 6-6 315 So. Orem, Utah

OL Mike Novitsky 2 Kansas 6-5 305 R-Sr. Victor, N.Y.

OL Cooper Beebe 1! Kansas State 6-4 335 Sr. Kansas City, Kan.

OL Kelvin Banks Jr. 2 Texas 6-4 318 So. Humble, Texas

OL Zach Frazier 1@ West Virginia 6-3 310 Jr. Fairmont, W. Va.

PK Griffin Kell 1 TCU 6-0 193 Sr. Arlington, Texas

KR/PR Phillip Brooks 1 Kansas State 5-8 171 Sr. Lee’s Summit, Mo.

Defense

DL Dontay Corleone Cincinnati 6-2 318 R-So. Cincinnati, Ohio

DL Ethan Downs 2 Oklahoma 6-4 263 Jr. Weatherford, Okla.

DL Damonic Williams 3 TCU 6-2 320 So. Torrance, Calif.

DL Byron Murphy II Texas 6-1 300 Jr. DeSoto, Texas

DL Jaylon Hutchings 3 Texas Tech 6-0 305 Sr. Forney, Texas

LB Collin Oliver 2 Oklahoma State 6-2 235 Jr. Oklahoma City, Okla.

LB Johnny Hodges 2 TCU 6-2 240 Jr. Darnestown, Md.

LB Jaylan Ford 1 Texas 6-3 236 Sr. Frisco, Texas

DB T.J. Tampa 2 Iowa State 6-2 185 Sr. St. Petersburg, Fla.

DB Cobee Bryant 1 Kansas 6-0 175 Jr. Evergreen, Ala.

DB Kobe Savage 2 Kansas State 5-11 207 Sr. Paris, Texas

DB Kendal Daniels 2 Oklahoma State 6-4 213 R-So. Beggs, Okla.

DB Josh Newton 1 TCU 6-0 195 Sr. Monroe, La.

P Mason Fletcher Cincinnati 6-7 215 Jr. Melbourne, Australia

Players listed alphabetically by school.

^ Unanimous Preseason Team selection.

1 2022 All-Big 12 First Team selection

2 2022 All-Big 12 Second Team selection

3 2022 All-Big 12 Honorable Mention

! 2021 All-Big 12 First Team Selection

@ 2021 All-Big 12 Second Team Selection

Release provided by Big 12 Conference