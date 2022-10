City of Lubbock’s October ‘Food Truck Alley’ Event Today

This event is open to the public and all fully permitted food trucks are invited to participate. Lubbock residents and visitors are encouraged to come enjoy the local food trucks on the following dates between 11:00 a.m. – 2:00 p.m.:

Tuesday, October 11*

Tuesday, November 8*

Spring 2023 Dates TBD*

For more information, visit mylubbock.us/food-truck-alley.

*As long as weather permits.

-En Espanol-

La ciudad de Lubbock organizará el evento ‘Food Truck Alley’ de octubre

Este evento está abierto al público y todos los camiones de comida autorizados están invitados a participar. Se alienta a los residentes y visitantes de Lubbock a venir a disfrutar de los camiones de comida locales en las siguientes fechas entre las 11:00 a. m. y las 2:00 p. m.:

• Martes 11 de octubre*

• Martes 8 de noviembre*

• Fechas primaveras de 2023 sera anuniciadas*



Para obtener más información, visite mylubbock.us/food-truck-alley.

*Siempre y cuando el clima lo permita.