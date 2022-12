2022 Round 4 Rodeo Recap: Wrangler NFR presented by Teton Ridge

2022 Wrangler National Finals Rodeo Results

Round 4, Dec. 4th

Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nev.

Bareback Riding: Fourth round: 1. Cole Reiner, 89 points on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics’ Southland’s Shoutin’ Shoes, $28,914; 2. (tie) Cole Franks and Garrett Shadbolt, 87, $20,053 each; 4. (tie) Jess Pope, Caleb Bennett, Kaycee Feild and Tilden Hooper, 85.5, $6,063 each; 8. (tie) Tim O’Connell and R.C. Landingham, 84.5; 10. Rocker Steiner, 84; 11. Leighton Berry, 83; 12. Ty Breuer, 82.5; 13. Clayton Biglow, 80.5; 14. Orin Larsen, 68.5; 15. Tanner Aus, NS. Average leaders: 1. Jess Pope, 344 points on four head; 2. (tie) Cole Reiner and Tilden Hooper, 339; 4. (tie) Tim O’Connell, Kaycee Feild and R.C. Landingham, 336.5; 7. (tie) Cole Franks and Clayton Biglow, 334; 9. Ty Breuer, 330.5; 10. Rocker Steiner, 330; 11. Garrett Shadbolt, 326; 12. Leighton Berry, 322; 13. Caleb Bennett, 308.5; 14. Tanner Aus, 234 points on three head; 15. Orin Larsen, 217.5. World standings: 1. Jess Pope, $239,212; 2. Cole Reiner, $207,346; 3. Kaycee Feild, $188,244; 4. Leighton Berry, $169,107; 5. Tilden Hooper, $166,559; 6. Caleb Bennett, $163,353; 7. R.C. Landingham, $159,333; 8. Tim O’Connell, $157,750; 9. Tanner Aus, $157,185; 10. Cole Franks, $154,096; 11. Rocker Steiner, $144,328; 12. Clayton Biglow, $142,671; 13. Garrett Shadbolt, $134,002; 14. Orin Larsen, $133,784; 15. Ty Breuer, $115,749.

Steer Wrestling: Fourth round: 1. Hunter Cure, 3.4 seconds, $28,914; 2. (tie) Tyler Waguespack and Rowdy Parrott, 3.8, $20,053 each; 4. (tie) Will Lummus and Dakota Eldridge, 4.1, $9,793 each; 6. Tristan Martin, 4.3, $4,664; 7. Nick Guy, 4.4; 8. Timmy Sparing, 4.9; 9. Kyle Irwin, 5.2; 10. Jesse Brown, 6.5; 11. Tanner Brunner, 7.4; 12. Dirk Tavenner, 13.8; 13. Stetson Jorgensen, 21.2; 14. (tie) J.D. Struxness and Ty Erickson, NT. Average leaders: 1. Hunter Cure, 17.3 seconds on four head; 2. Tristan Martin, 18.1; 3. Rowdy Parrott, 18.2; 4. Kyle Irwin, 18.3; 5. Jesse Brown, 20.4; 6. (tie) Tyler Waguespack and Dakota Eldridge, 20.9; 8. Will Lummus, 26.8; 9. Stetson Jorgensen, 33.1; 10. Tanner Brunner, 42.8; 11. Ty Erickson, 15.2 seconds on three head; 12. J.D. Struxness, 16.3; 13. Nick Guy, 22.8; 14. Timmy Sparing, 24.1; 15. Dirk Tavenner, 26.5. World standings: 1. Stetson Jorgensen, $213,680; 2. Hunter Cure, $177,357; 3. Tyler Waguespack, $166,051; 4. Will Lummus, $162,425; 5. Kyle Irwin, $146,362; 6. J.D. Struxness, $141,110; 7. Dakota Eldridge, $138,581; 8. Tristan Martin, $137,404; 9. Ty Erickson, $129,909; 10. Jesse Brown, $124,564; 11. Rowdy Parrott, $119,578; 12. Nick Guy, $116,935; 13. Tanner Brunner, $106,271; 14. Dirk Tavenner, $94,532; 15. Timmy Sparing, $91,312.

Team Roping: Fourth round: 1. Tyler Wade/Trey Yates, 3.9 seconds, $28,914 each; 2. Jake Orman/Brye Crites, 4.5, $22,851; 3. (tie) Jr. Dees/Levi Lord and Lightning Aguilera/Jonathan Torres, 4.7, $14,690; 5. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 5.0, $7,462; 6. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 8.8, $4,664; 7. Dustin Egusquiza/Travis Graves, 8.9; 8. Coleman Proctor/Logan Medlin, 9.2; 9. Riley Minor/Brady Minor, 10.1; 10. Clay Smith/Jake Long, 33.4; 11. (tie) Clay Tryan/Jade Corkill, Andrew Ward/Buddy Hawkins II, Rhen Richard/Jeremy Buhler, Cody Snow/Wesley Thorp and Chad Masters/Joseph Harrison, NT. Average leaders: 1. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 22.4 seconds on four head; 2. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira and Coleman Proctor/Logan Medlin, 28.0; 4. Jr. Dees/Levi Lord, 13.3 seconds on three head; 5. Jake Orman/Brye Crites, 13.7; 6. Tyler Wade/Trey Yates, 14.1; 7. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 15.4; 8. Riley Minor/Brady Minor, 24.7; 9. Cody Snow/Wesley Thorp, 10.2 seconds on two head; 10. Dustin Egusquiza/Travis Graves, 12.7; 11. (tie) Clay Tryan/Jade Corkill and Chad Masters/Joseph Harrison, 13.6; 13. Rhen Richard/Jeremy Buhler, 14.2; 14. Lightning Aguilera/Jonathan Torres, 19.1; 15. Clay Smith/Jake Long, 37.5. World standings (headers): 1. Kaleb Driggers, $274,486; 2. Clay Tryan, $177,514; 3. Andrew Ward, $169,595; 4. Tanner Tomlinson, $168,434; 5. Jr. Dees, $157,732; 6. Dustin Egusquiza, $138,874; 7. Tyler Wade, $137,487; 8. Coleman Proctor, $133,438; 9. Clay Smith; $127,765; 10. Rhen Richard, $126,534; 11. Jake Orman, $125,380; 12. Lightning Aguilera, $115,111; 13. Cody Snow, $113,968; 14. Chad Masters, $105,527; 15. Riley Minor, $99,022. World standings (heeler): 1. Junior Nogueira, $274,486; 2. Jake Long, $169,245; 3. Patrick Smith, $168,434; 4. Buddy Hawkins II, $168,053; 5. Levi Lord, $159,130; 6. Jade Corkill, $143,706; 7. Travis Graves, $139,588; 8. Trey Yates, $133,924; 9. Logan Medlin, $133,438; 10. Jeremy Buhler, $127,469; 11. Brye Crites, $126,722; 12. Wesley Thorp, $113,968; 13. Joseph Harrison, $110,199; 14. Jonathan Torres, $107,658; 15. Brady Minor, $99,022.

Saddle Bronc Riding: Fourth round: 1. Zeke Thurston, 88.5 points on Championship Pro Rodeo’s Heaven On Earth, $28,914, 2. Chase Brooks, 88, $22,851; 3. (tie) Stetson Wright and Kolby Wanchuk, 86.5, $14,690 each; 5. Logan Hay, 84.5, $7,462; 6. (tie) Lefty Holman and Wyatt Casper, 82, $2,332; 8. Ryder Wright, 78.5; 9. Kole Ashbacher, 77.5; 10. Brody Cress, 76.5; 11. Tanner Butner, 74.5; 12. (tie) Sage Newman, Layton Green, Kade Bruno and Dawson Hay, NS. Average leaders: 1. Zeke Thurston, 348.5 points on four head; 2. Lefty Holman, 346; 3. Stetson Wright, 345; 4. Kolby Wanchuk, 343; 5. Logan Hay, 337; 6. Kole Ashbacher, 328.5; 7. Tanner Butner, 327; 8. Wyatt Casper, 326.5; 9. Brody Cress, 314; 10. Sage Newman, 259 points on three head; 11. Chase Brooks, 256.5; 12. Dawson Hay, 253.5; 13. Kade Bruno, 248; 14. Ryder Wright, 242; 15. Layton Green, 162.5 points on two head. World standings: 1. Sage Newman, $308,349; 2. Stetson Wright, $248,123; 3. Lefty Holman; $226,201; 4. Zeke Thurston, $222,547; 5. Brody Cress, $198,707; 6. Kolby Wanchuk; $176,967; 7. Logan Hay, $174,312; 8. Ryder Wright, $171,920; 9. Chase Brooks, $161,533; 10. Layton Green, $148,993; 11. Kade Bruno, $147,726; 12. Dawson Hay, $141,771; 13. Wyatt Casper, $137,688; 14. Tanner Butner, $133,481; 15. Kole Ashbacher, $127,543.

Tie-Down Roping: Fourth round: 1. Marty Yates, 7.4 seconds, $28,914; 2. John Douch, 7.7, $22,851; 3. Riley Webb, 7.8, $17,255; 4. (tie) Haven Meged and Caleb Smidt, 8.1, $9,793 each; 6. Kincade Henry, 8.4, $4,664; 7. Tyler Milligan, 9.4; 8. Zack Jongbloed, 10.6; 9. Cory Solomon, 10.7; 10. Ty Harris, 11.3; 11. Macon Murphy, 11.4; 12. Hunter Herrin, 11.6; 13. Shad Mayfield, 12.5; 14. Shane Hanchey, 13.2; 15. Tuf Cooper, 18.0. Average leaders: 1. Caleb Smidt, 30.3 seconds on four head; 2. Haven Meged, 33.0; 3. Cory Solomon, 35.2; 4. Riley Webb, 39.4; 5. Zack Jongbloed, 40.2; 6. Shad Mayfield, 40.4; 7. Macon Murphy, 43.4; 8. Hunter Herrin, 46.2; 9. Ty Harris, 46.8; 10. Shane Hanchey, 49.2; 11. Tyler Milligan, 49.7; 12. Kincade Henry, 23.9 seconds on three head; 13. Marty Yates, 27.3; 14. John Douch, 15.2 seconds on two head; 15. Tuf Cooper, 26.1. World standings: 1. Caleb Smidt, $241,827; 2. Shad Mayfield, $236,359; 3. John Douch, $214,270; 4. Haven Meged, $188,257; 5. Cory Solomon, $168,302; 6. Kincade Henry, $162,312; 7. Marty Yates, $161,185; 8. Hunter Herrin, $159,280; 9. Riley Webb, $156,885; 10. Shane Hanchey, $154,908; 11. Zack Jongbloed, $139,293; 12. Tuf Cooper, $134,382; 13. Tyler Milligan, $131,039; 14. Ty Harris, $128,937; 15. Macon Murphy, $123,255.

Barrel Racing: Fourth round: 1. Emily Beisel, 13.60 seconds, $28,914; 2. (tie) Margo Crowther and Lisa Lockhart, 13.65, $20,053 each; 4. Hailey Kinsel, 13.66, $12,125; 5. Stevi Hillman, 13.67, $7,462; 6. Brittany Pozzi Tonozzi, 13.73, $4,664; 7. Leslie Smalygo, 13.75; 8. Jordon Briggs, 13.77; 9. Kassie Mowry, 13.78; 10. Shelley Morgan, 13.80; 11. Jessica Routier, 13.91; 12. Sissy Winn, 13.96; 13. Wenda Johnson, 14.05; 14. Bayleigh Choate, 14.23; 15. Dona Kay Rule, 14.29. Average leaders: 1. Lisa Lockhart, 55.19 seconds on four runs; 2. Jordon Briggs, 55.25; 3. Margo Crowther, 55.26; 4. Wenda Johnson, 55.35; 5. Leslie Smalygo, 55.49; 6. Shelley Morgan, 55.55; 7. Sissy Winn, 55.94; 8. Bayleigh Choate, 56.32; 9. Hailey Kinsel, 59.75; 10. Kassie Mowry, 60.21; 11. Brittany Pozzi Tonozzi, 60.62; 12. Dona Kay Rule, 60.83; 13. Stevi Hillman, 61.05; 14. Jessica Routier, 61.68; 15. Emily Beisel, 64.52. World standings: 1. Jordon Briggs, $212,496; 2. Hailey Kinsel, $199,342; 3. Wenda Johnson, $177,763; 4. Dona Kay Rule, $164,956; 5. Margo Crowther, $149,775; 6. Lisa Lockhart, $144,304; 7. Emily Beisel, $140,340; 8. Stevi Hillman, $138,064; 9. Shelley Morgan, $137,250; 10. Kassie Mowry, $125,404; 11. Sissy Winn, $119,310; 12. Brittany Pozzi Tonozzi, $107,759; 13. Leslie Smalygo, $106,578; 14. Bayleigh Choate, $100,893; 15. Jessica Routier, $96,863.

Bull Riding: Fourth round: 1. Stetson Wright, 92 points on Salt River Rodeo Company’s Belly Dump, $28,914; 2. Trevor Kastner, 89, $22,851; 3. Trey Kimzey, 87.5, $17,255; 4. (tie) Josh Frost and Ky Hamilton, 86.5, $9,793 each; 6. Cole Fischer, 85.5, $4,664; 7. (tie) Jeff Askey, Garrett Smith, Tristen Hutchings, Maverick Potter, Jared Parsonage, Trey Holston, JR Stratford, Creek Young, Lukasey Morris and Reid Oftedahl, NS. Average leaders: 1. Stetson Wright, 263.5 points on three head; 2. Josh Frost, 261; 3. Trevor Kastner, 253; 4. Ky Hamilton, 249.5; 5. Trey Kimzey, 173.5 points on two head; 6. Garrett Smith, 172.5; 7. Tristen Hutchings, 90.5 points on one head; 8. (tie) Jeff Askey, and JR Stratford, 90; 10. Creek Young, 86.5; 11. Cole Fischer, 85.5; 12. Jared Parsonage, 81.5; 13. (tie) Maverick Potter, Trey Holston, Lukasey Morris, NS. 16. Reid Oftedahl, Out. World standings: 1. Stetson Wright, $413,842; 2. Josh Frost, $275,165; 3. Jeff Askey, $216,848; 4. Ky Hamilton, $183,510; 5. Trevor Kastner, $178,309; 6. Garrett Smith, $177,540; 7. Tristen Hutchings, $166,897; 8. Trey Kimzey, $147,903; 9. JR Stratford, $142,943; 10. Maverick Potter, $126,065; 11. Creek Young, $125,360; 12. Jared Parsonage, $122,314; 13. Trey Holston, $118,892; 14. Cole Fischer, $110,994; 15. Lukasey Morris, $110,667; 16. Reid Oftedahl, $107,944.

All-Around: 1. Stetson Wright, $505,834; 2. Caleb Smidt, $240,055; 3. Josh Frost, $185,284; 4. Haven Meged, $174,666; 5. Taylor Santos, $159,179; 6. Marty Yates, $158,811; 7. Zack Jongbloed, $140,592; 8. Coleman Proctor, $138,605; 9. Rhen Richard, $129,783; 10. Paul David Tierney, $118,792.

Top Gun Leader: 1. Caleb Smidt, $92,311; 2. (tie) Hailey Kinsel and Jess Pope, $79,953 each; 4. Stetson Jorgensen, $79,020; 5. Zeke Thurston, $78,709; 6. Lefty Holman, $76,222; 7. Stetson Wright, $72,491; 8. Hunter Cure, 67,827; 9. (tie) Levi Lord and Jr. Dees, $61,065 each.

courtesy of the Professional Rodeo Cowboys Association (PRCA) for media use.